Ora è ufficiale: Fiorentina, ceduto Moreno al Levante

11/07/2025 | 12:17:22

Come anticipato, arriva l’ufficialità. Matias Moreno lascia la Fiorentina e vola in Spagna. Come si apprende dal sito ufficiale dei viola, il difensore argentino passa in prestito con diritto di riscatto al Levante, con i gigliati che avranno comunque a favore il controriscatto. Di seguito la nota ufficiale della Fiorentina: “ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di riscatto e controriscatto a favore del Club viola, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Matias Moreno al Levante Unión Deportiva”.

Foto: sito Fiorentina