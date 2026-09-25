Ora è ufficiale: Ferrari è un nuovo giocatore dell’Arezzo

25/09/2026 | 16:38:14

Come già raccontato, Gian Marco Ferrari è un nuovo giocatore dell’Arezzo.

Di seguito il comunicato della società toscana: “La S.S. Arezzo comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del difensore Gian Marco Ferrari, classe 1992, che si lega al Club amaranto fino al 30 giugno 2027. Ferrari approda ad Arezzo portando un bagaglio importante di presenze in Serie B e un percorso consolidato anche in Serie A, categoria nella quale ha vestito le maglie di Sampdoria, Sassuolo e Salernitana, distinguendosi per affidabilità, senso della posizione e continuità di rendimento. Nel corso della sua carriera ha inoltre registrato una presenza – impreziosita da un gol – con la Nazionale italiana, testimonianza del livello raggiunto e della sua maturità professionale.

Ferrari indosserà la maglia numero 67.

La S.S. Arezzo dà il benvenuto a Gian Marco Ferrari e gli augura buon lavoro in amaranto”.

Foto: Sito Arezzo