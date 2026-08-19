Ora è ufficiale: Favasuli è un nuovo giocatore del Napoli

19/08/2026 | 10:29:01

Come raccontato il 14 luglio scorso, il Napoli aveva già messo nel mirino Costantino Favasuli, terzino destro di spinta reduce da una grande stagione in B con il Catanzaro. La trattativa è proseguita e il calciatore ha firmato il contratto con i partenopei.

Il comunicato del Napoli: “La SSC Napoli comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto, le prestazioni sportive del calciatore Costantino Favasuli dall’US Catanzaro 1929.

Nato il 26 aprile 2004, il difensore calabrese è cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, vincendo una Supercoppa e due Coppa Italia Primavera. Dopo le esperienze alla Ternana e al Bari, passa al Catanzaro con cui disputa 42 partite mettendo a segno due reti. Vanta 2 presenze con l’Italia, facendo il suo esordio con la nazionale maggiore lo scorso 3 giugno nell’amichevole contro il Lussemburgo, vinta dagli azzurri per 1-0.

Benvenuto, Costantino!”

Foto: Instagram Napoli