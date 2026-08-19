TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Ora è ufficiale: Favasuli è un nuovo giocatore del Napoli

19/08/2026 | 10:29:01

article-post
Aggiungi Alfredo Pedullà tra le tue fonti preferite su Google

Come raccontato il 14 luglio scorso, il Napoli aveva già messo nel mirino Costantino Favasuli, terzino destro di spinta reduce da una grande stagione in B con il Catanzaro. La trattativa è proseguita e il calciatore ha firmato il contratto con i partenopei.

Il comunicato del Napoli: “La SSC Napoli comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto, le prestazioni sportive del calciatore Costantino Favasuli dall’US Catanzaro 1929.

Nato il 26 aprile 2004, il difensore calabrese è cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, vincendo una Supercoppa e due Coppa Italia Primavera. Dopo le esperienze alla Ternana e al Bari, passa al Catanzaro con cui disputa 42 partite mettendo a segno due reti. Vanta 2 presenze con l’Italia, facendo il suo esordio con la nazionale maggiore lo scorso 3 giugno nell’amichevole contro il Lussemburgo, vinta dagli azzurri per 1-0.

Benvenuto, Costantino!”

Foto: Instagram Napoli