Ora è ufficiale: Fanari nuovo calciatore della Reggina

18/12/2025 | 19:04:31

Come avevamo anticipato, la Reggina ha annunciato il colpo Fanari. “AS Reggina 1914 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Leonardo Fanari che si lega al club fino al termine della stagione.

Difensore australiano classe 2007, Fanari ha vestito le maglie di Perth RedStar e Cagliari Under 18. Nella prima parte dell’attuale stagione ha militato nella formazione Primavera 2–A della Reggiana” si legge nella nota ufficiale diramata dal club calabrese.

foto sito reggina