Ora è ufficiale: Eziolino Capuano è il nuovo allenatore del Giugliano

24/10/2025 | 19:25:49

Mancava solo l’ufficialità, adesso è arrivata. Come anticipato mercoledì, Eziolino Capuano è il nuovo allenatore del Giugliano.

Di seguito la nota del club: “Il Giugliano Calcio 1928 comunica di aver affidato a Ezio Capuano l’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il mister si lega al club con un accordo su base annuale con opzione di rinnovo e sarà coadiuvato dall’allenatore in seconda Antonio Marino. Nato a Salerno, può vantare un percorso professionale ricco di traguardi raggiunti e successi, superando inoltre le 600 panchine tra i professionisti. Juve Stabia, Potenza, Arezzo, Modena, Sambenedettese e Avellino, tra le altre, le squadre allenate nel corso della sua prestigiosa carriera. Nella stagione 2023/2024 con il Taranto centra il secondo posto – senza penalizzazione – nel Girone C di Serie C. L’ultima esperienza, la scorsa stagione, sulla panchina del Trapani. La società informa inoltre, che il nuovo allenatore sarà presentato nella giornata di martedì 28 ottobre, alle ore 17:00, presso la sala stampa dello Stadio Alberto De Cristofaro. Benvenuto mister!”.

Foto: facebook Gougliano