Ora è ufficiale: Errico passa dal Frosinone alla Viterbese

Come vi avevamo anticipato nell’indiscrezione di martedì, il giovane centrocampista Andrea Errico passa in prestito dal Frosinone alla Viterbese. Questo “La A.S. Viterbese Castrense comunica l’arrivo in prestito dal Frosinone Calcio di Andrea Errico. Errico, centrocampista classe ’99, arriva in gialloblu dopo aver disputato la stagione 2018/2019 nella primavera del Frosinone Calcio. Il calciatore in totale ha collezionato in tre stagioni con la primavera dei Gialloazzurri 59 presenze e ha messo a segno 11 reti“.

Foto: sito ufficiale Viterbese