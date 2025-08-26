Ora è ufficiale: El Bilal Touré lascia l’Atalanta e va al Besiktas
26/08/2025 | 16:51:32
Come anticipato lo scorso 3 agosto, arriva l’ufficialità. L’Atalanta cede l’attaccante El Bilal Touré al Besiktas.
Questa la nota del club lombardo e l’annuncio del club di Istanbul: “Atalanta BC comunica di aver ceduto a Beşiktaş JK – a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026 con opzione che diventa obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni – il diritto alle prestazioni sportive del calciatore El Bilal Touré. Il Club augura a El Bilal il meglio per questa nuova esperienza professionale in Turchia”.
Resmi Açıklama | El Bilal Toure
https://t.co/STKjxA77h6 pic.twitter.com/H6TT5bLPxx
— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 26, 2025
Foto: X Besiktas