TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Ora è ufficiale: El Bilal Touré lascia l’Atalanta e va al Besiktas

26/08/2025 | 16:51:32

article-post

Come anticipato lo scorso 3 agosto, arriva l’ufficialità. L’Atalanta cede l’attaccante El Bilal Touré al Besiktas.

Questa la nota del club lombardo e l’annuncio del club di Istanbul: “Atalanta BC comunica di aver ceduto a Beşiktaş JK – a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026 con opzione che diventa obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni – il diritto alle prestazioni sportive del calciatore El Bilal Touré. Il Club augura a El Bilal il meglio per questa nuova esperienza professionale in Turchia”.

Foto: X Besiktas