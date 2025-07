Ora è ufficiale: Duran nuovo giocatore del Fenerbahce

06/07/2025 | 20:35:26

Come anticipato, c’è l’ufficialità. Jhon Duran lascia l’Al Nassr e va al Fenerbahce.

Questa la nota: “Il Fenerbahce FC ha raggiunto un accordo con la società e con il giocatore Jhon Duran, che gioca per l’Al Nassr FC, per unirsi alla nostra squadra in prestito per un anno. Auguriamo al nostro giocatore una stagione piena di successi con la nostra maglia a strisce. Fenerbahçe Sports Club”.

Foto: Instagram Aston Villa