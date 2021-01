Ora è ufficiale: Duncan in prestito dalla Fiorentina al Cagliari

Come anticipato in questi giorni, è ufficiale il passaggio del centrocampista Duncan dalla Fiorentina al Cagliari. Il calciatore passa in Sardegna con prestito con diritto di riscatto del club sardo.

Questo il comunicato della Fiorentina: “ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alfred Duncan al Cagliari Calcio”.

📄I COMUNICATO ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alfred Duncan al Cagliari Calcio.#Duncan #ForzaViola 💜 #Fiorentina pic.twitter.com/96cPSm2XWj — ACF Fiorentina (@acffiorentina) January 17, 2021

Foto: Sito Fiorentina