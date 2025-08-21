Ora è ufficiale: Douglas Luiz lascia la Juventus e va al Nottingham Forest

21/08/2025 | 23:45:54

Come anticipato, arriva l’ufficialità. Douglas Luiz lascia la Juventus e firma con il Nottingham Forest.

Questa la nota della Juve: “Le strade della Juventus e di Douglas Luiz si separano. È ufficiale il prestito, con obbligo di riscatto, del centrocampista brasiliano al Nottingham Forest, in Premier League. Douglas Luiz, dunque, dopo un anno torna a giocare nella massima serie inglese dove ha giocato con l’Aston Villa le ultime cinque stagioni prima dell’approdo a Torino, sponda Juventus. In maglia bianconera il classe 1998 è sceso in campo ventisette volte e più nel dettaglio diciannove in Serie A, sei in Champions League, una in Supercoppa Italiana e una al Mondiale per Club. Proprio in quest’ultimo torneo Douglas Luiz ha giocato la sua ultima partita ufficiale con la nostra squadra, subentrando a inizio ripresa nel match disputato a Washington D.C. dalla Juventus e vinto 5-0 contro l’Al-Ain. In bocca al lupo per il futuro, Douglas!”.

Questo l’annuncio degli inglesi:

It’s official. Douglas Luiz is a Red! ❤️ pic.twitter.com/X1lvn1kpax — Nottingham Forest (@NFFC) August 21, 2025

Foto: X Nottingham Forest