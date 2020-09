Ora è ufficiale: doppio colpo Spezia, arrivano Farias e Deiola. In porto nostre esclusive

Vi avevamo già anticipato, in due occasioni, del forte interesse dello Spezia per Farias e Deiola. Ora è ufficiale: il club ligure ha formalizzato gli arrivi rispettivamente dell’attaccante e del centrocampista del Cagliari. Formula del prestito, contratti depositati in lega.