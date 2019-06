Ora è ufficiale: doppio annuncio per Lafont al Nantes (prestito biennale)

Era nell’aria, ma adesso è arrivato anche il doppio annuncio. Sia quello della Fiorentina che quello del Nantes: il portiere Alban Lafont giocherà in Francia per le prossime due stagioni, prestito biennale. La Fiorentina ha deciso di puntare su Dragowski, resta viva e concreta la possibilità dell’arrivo di Emiliano Viviano in viola.

Foto: twitter ufficiale Nantes