Ora è ufficiale: Djibril Nana all’Avellino

Come anticipato in esclusiva, l’Avellino ha ufficializzato l’acquisto di Djibril Djeukam Nana.

Questo il comunicato: “U.S. Avellino 1912 comunica di aver tesserato il nuovo innesto, Djibril Djeukam Nana, arrivato a parametro zero per rinforzare le fila della formazione U19 partecipante al campionato Primavera 3.

Nato a Douala, in Senegal, il 29 aprile 2003, il terzino di piede sinistro è cresciuto nelle formazioni giovanili del Bayern Monaco e dello Stoccarda”.

Una piccola precisazione: Douala è in Camerun e non in Senegal come segnalato nel comunicato ufficiale.

Foto: Sito Avellino