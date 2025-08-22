Ora è ufficiale: Diouf nuovo centrocampista dell’Inter

22/08/2025 | 21:10:33

Come raccontato nei dettagli durante la giornata di ieri, Diouf è diventato un nuovo giocatore dell’Inter come annunciato dal club: “Adattarsi, affrontare gli ostacoli, avere il coraggio di fermarsi e ripartire per inseguire una passione, un sogno scritto nel proprio destino: nel corso della sua breve carriera Andy Alune Diouf, nuovo centrocampista dell’Inter, ha dimostrato di saper lottare per qualcosa in cui ha sempre creduto. Nato a Neuilly-sur-Seine il 17 maggio 2003 da padre senegalese e madre transalpina, Andy è cresciuto a Nanterre, alle porte di Parigi, con un pensiero fisso: un pallone da rincorrere e portare ovunque, un pallone da trattare come un amico leale. La famiglia Diouf vive e respira con il calcio, che domina gli argomenti, le conversazioni e i desideri: la passione viene trasmessa da papà, che sostiene e incoraggia i sogni di Andy e dei suoi due fratelli maggiori, Jules e Waly, diventati anch’essi calciatori. L’avventura di Diouf inizia all’età di 6 anni, quando inizia a giocare nelle giovanili del Garenne-Colombes, squadra di quartiere che gli permette di farsi conoscere molto presto nell’ambiente calcistico parigino. Il fisico è già imponente, la tecnica ancora da affinare, ma nel 2012 si trasferisce al Paris Saint-Germain. È una tappa decisiva nella sua formazione: Andy raggiunge subito un livello molto alto, affronta prestigiosi tornei internazionali e capisce che la sua passione diventerà ben presto la sua vita. Il calcio al centro di tutto, il calcio come motore della propria esistenza.Diouf cresce, per tre anni vive in un ambiente che lo arricchisce umanamente e professionalmente, grazie anche ai sacrifici della sua famiglia che lo sostiene e gli permette di allenarsi anche lontano da casa: nel 2015 passa all’AC Boulogne-Billancourt, in una nuova dimensione più ristretta e più vicina ai suoi genitori. Andy però non si arrende, nonostante le grandi aspettative verso un ragazzo di 12 anni già passato dal PSG: a Boulogne gioca tre anni, durante i quali frequenta l’accademia Nazionale di Clairefontaine per alcuni stage. Nel 2018 la sua carriera decolla con il passaggio al Rennes: l’ambiente in Bretagna è decisamente favorevole per un giovane in rampa di lancio. La squadra rossonera è una fucina di talenti e Diouf dimostra il suo valore nelle formazioni giovanili: Andy brucia le tappe giocando spesso da sotto età. Il 16 agosto 2020 esordisce negli ottavi della UEFA Youth League in quella che sarà un’anticipazione del suo futuro: gioca 7’ contro l’Inter, in una gara vinta 1-0 dai giovani nerazzurri. Un anno più tardi, il 6 maggio 2021 debutta anche in Ligue 1, affrontando il suo passato: Diouf viene mandato in campo al 79’ di Rennes-PSG, gara terminata con il risultato di 1-1.Nella stagione 2021/22 Andy trova poco spazio con la prima squadra: per questo motivo decide di mettersi nuovamente in gioco, andando in prestito al Basilea. In Svizzera gioca 57 partite segnando 3 gol, arrivati tutti in Conference League. L’ultimo tra questi lo segna in semifinale, allo stadio Franchi contro la Fiorentina, con un sinistro preciso dal limite dell’area al termine di una spettacolare azione personale. Prestazioni solide e convincenti, che permettono a Diouf di essere eletto miglior giovane della Conference League 2022/23.

Arriva così il momento di tornare in Francia: Andy viene acquistato dal Racing Club de Lens nell’estate 2023. Nell’Artois gioca per due stagioni, diventando un elemento importante della squadra Sang et Or: Diouf colleziona 68 presenze e segna due gol, debuttando anche in Champions League nell’autunno 2023 nelle sfide contro Siviglia e Arsenal.

Centrocampista fisico, dinamico, abile nella conduzione del pallone e nel dribbling, Diouf è un giocatore moderno, capace di occupare diverse zone del campo. Ventisettesimo francese della storia dell’Inter, Andy ha giocato con tutte le selezioni giovanili transalpine, vincendo la medaglia d’argento all’Olimpiade di Parigi 2024, torneo in cui ha giocato due partite contro Nuova Zelanda e Egitto.

Ora a 22 anni il sogno di Andy Diouf si arricchisce di un nuovo, entusiasmante capitolo: un capitolo a tinte nerazzurre.