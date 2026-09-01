Ora è ufficiale: Boulaye Dia al Rennes

01/09/2026 | 21:15:27

Come svelato con un tweet di ieri pomeriggio, la Lazio era orientata ad accettare la proposta del Rennes per Boulaye Dia. Ora c’è anche l’annuncio del club francese: “Ligue 1, Liga, Serie A, Champions League, Europa League, Coppa del Mondo, Coppa d’Africa… Boulaye Dia vanta un solido percorso professionale, sebbene iniziato in ritardo e lontano dai canali tradizionali. Originario di una famiglia di Oyonnax, verso la fine dell’adolescenza Boulaye alterna il lavoro in fabbrica, il conseguimento di un diploma professionale da elettricista e la pratica della sua passione a livello amatoriale. Dopo alcune occasioni mancate con i settori giovanili di Saint-Étienne e Lione, è con il Jura Sud che riesce a farsi strada, esplodendo definitivamente: 15 gol in 21 partite nel campionato National durante la stagione 2017/2018. È l’inizio della sua ascesa. Al termine di questa annata prolifica, lo Stade de Reims decide di puntare su di lui per guidare l’attacco della squadra. Seguono tre stagioni felici per il giocatore che, grazie alle sue 28 reti, contribuisce in particolare a portare il club alle qualificazioni per l’Europa League nel 2020. Nel 2021, Boulaye approda al Villarreal FC, fresco vincitore dell’Europa League; con il club spagnolo vive l’esperienza della Champions League fino alla semifinale, dove alimenta le speranze della squadra nella gara casalinga contro il Liverpool, vincendo al contempo, nella stessa stagione, la Coppa d’Africa con il Senegal contro l’Egitto. Conclusa l’esperienza spagnola, la stagione successiva passa alla Serie A tra le file dell’US Salernitana, ritrovando Loum Tchaouna e Benoît Costil (ex giocatori dello Stade Rennais). Qui si impone con un’ottima media (52 partite, 22 gol, 7 assist). Dal 2024, Boulaye Dia ha vestito la maglia della Lazio, collezionando 81 presenze – tra cui 12 partite di Europa League, con il raggiungimento dei quarti di finale nell’aprile 2025 e una finale di Coppa Italia disputata pochi mesi fa. Desideroso di vivere nuovamente le emozioni delle competizioni europee con una squadra ambiziosa, Boulaye ha accettato la sfida rossonera. Benvenuto a Rennes, Boulaye!”



foto x rennes