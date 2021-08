Ora è ufficiale: Di Piazza rescinde con il Catanzaro. Lo attende la Fidelis Andria

Ora è anche arrivata l’ufficialità, in serata vi abbiamo anticipato della imminente risoluzione di Matteo Di Piazza con il Catanzaro. Ecco il comunicato del club calabrese:

“La società US Catanzaro 1929 comunica di avere rescisso consensualmente il contratto con l’attaccante Matteo Di Piazza. Il club giallorosso ringrazia il calciatore per l’impegno profuso e gli rivolge un augurio per il futuro professionale”.

Ora la Fidelis Andria attende Di Piazza per la nuova tappa della sua carriera.

Foto: logo Catanzaro