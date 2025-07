Ora è ufficiale: Di Grazia nuovo giocatore della Reggina

23/07/2025 | 16:14:34

Come anticipato, arriva l’ufficialità. La Reggina annuncia l’ingaggio di Di Grazia.

Questa la nota: “AS Reggina 1914 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive dell’attaccante Andrea Di Grazia, che si lega al club con un contratto biennale con opzione di rinnovo. Nato a Catania l’8 maggio 1996, il calciatore è cresciuto nel settore giovanile rossoazzurro, compiendo poi il salto in prima squadra. Esterno d’attacco sinistro dotato di grande rapidità e abilità nel dribbling, è in grado di saltare l’uomo con naturalezza e creare superiorità numerica. Nel corso della sua carriera ha collezionato 184 presenze in Serie C, vestendo le maglie di Akragas (16 presenze, 3 reti), Arezzo (11 presenze, 1 rete), Foggia (12 presenze, 2 reti) e Potenza (66 presenze, 10 reti e 10 assist). Inoltre, vanta 12 apparizioni in Serie B con il Pescara. Nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Siracusa, dove ha totalizzato 25 presenze, 5 gol e 9 assist, confermandosi protagonista sia in fase di costruzione che in fase realizzativa”.

Foto: sito Reggina