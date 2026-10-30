Ora è ufficiale: Di Bari nuovo allenatore della Salernitana

30/10/2026 | 17:16:24

Come raccontato nei dettagli, la Salernitana ha scelto Vito Di Bari per la panchina dopo la decisione della proprietà di non procedere con Domenico Toscano che era l’obiettivo prioritario. Questo il comunicato della Salernitana: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il sig. Vito Di Bari e di avergli affidato la guida tecnica della prima squadra. L’allenatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027 con opzione di rinnovo al verificarsi di determinate condizioni. Con lui entrano a far parte dello staff tecnico anche il prof. Giuseppe Ciciriello (preparatore atletico), Vittorio Botrugno (collaboratore tecnico) e Lorenzo Liso (match analyst).

L’U.S. Salernitana 1919 ringrazia il prof. Manuel De Maria per la professionalità dimostrata nel lavoro svolto al servizio della Salernitana e gli augura il meglio per il suo futuro personale e professionale”.

Foto: Instagram Salernitana