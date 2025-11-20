Ora è ufficiale: Desiato è un giocatore della Reggina
20/11/2025 | 16:05:31
Come anticipato, arriva l’ufficialità. La Reggina ha annunciato l’acquisto di Francesco Desiato.
Questa la nota dei calabresi: “AS Reggina 1914 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Desiato, difensore centrale classe 2005 che si lega al club fino al termine della stagione.
Muove i primi passi nel settore giovanile del Real Casamicciola Terme prima di approdare al Napoli, dove completa parte della sua crescita formativa.
Successivamente veste la maglia del Budoni in Serie D e approda alla Turris in Lega Pro. In questa prima parte della stagione veste la maglia dell’Ischia. Indosserà la maglia n. 6″.
Foto: sito Reggina