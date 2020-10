Ora è ufficiale: Del Prete è del Foggia

Come raccontato in esclusiva ieri sera, Lorenzo Del Prete è un nuovo giocatore del Foggia.

Questo il comunicato del club:

Il Calcio Foggia 1920 rende noto di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Del Prete.

Classe 1986, il difensore nativo di Roma e cresciuto nella Juventus ha un lungo curriculum che lo ha portato a collezionare più di 250 presenze in Serie B e circa 100 in C vestendo le maglie di Siena (Serie A), Pescara, Nocerina, Frosinone, Novara, Crotone, Perugia, Catania, Juventus U23 e Trapani, club dal quale si è svincolato questa estate.



“Soddisfatto di esser qui a Foggia, conosco bene questo girone e metterò a disposizione tutta la mia esperienza e la mia voglia per raggiungere gli obiettivi prefissati dalla società. Foggia è una piazza che merita ben altri palcoscenici, ci sono stato spesso da avversario e so bene cosa significa giocare in questo stadio, anche se l’assenza del pubblico è pesante. Bisogna remare tutti dalla stessa parte, lavorare sodo evitando di pensare ad altro, essere uniti e determinati: solo così si ottengono i risultati”.

Del Prete indosserà la maglia numero 36.

