Ora è ufficiale: De Felice è un nuovo giocatore della Reggina

Avevamo lanciato un’indiscrezione nella giornata di ieri, ora è ufficiale: Francesco De Felice è un nuovo giocatore della Reggina. Questo il comunicato.

“AS Reggina 1914 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive dell’attaccante Francesco De Felice che si lega al club fino al 30 giugno 2025 con opzione di rinnovo. Classe 1996, cresce nel settore giovanile del Napoli, per poi giocare con la Sicula Leonzio in Lega Pro. Dopo l’esperienza con la squadra siciliana, veste le maglie di Acireale (41 presenze, 19 reti) e Trapani (33 presenze, 8 reti) in Serie D. Nella stagione 2022/23 ha militato nella Paganese totalizzando 19 reti in 33 presenze laureandosi capocannoniere del girone G di Serie D. Nella stagione 2023/24 ha vestito la maglia della Turris in Serie C per poi trasferirsi al Sestri Levante.

Indosserà la maglia n.77″.

Foto: Sito Reggina