Ora è ufficiale: Daramy è un nuovo giocatore dell’Ajax

Confermata la notizia anticipata all’ora di pranzo da Gianluigi Longari per Sportitalia, l’Ajax ha annunciato l’acquisto di Mohamed Daramy dal Copenaghen. L’esterno destro classe 2002, olandese ma originario della Sierra Leone, vola in Eredivisie e non al Milan, come accostato senza grande nesso fino a pochi giorni fa. Ecco l’annuncio:

Ajax and @FCKobenhavn have reached an agreement for the transfer of Mohamed Daramy. 🇩🇰🤝 — AFC Ajax (@AFCAjax) August 22, 2021

Foto: Instagram personale Daramy