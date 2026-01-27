Ora è ufficiale: Daniel Maldini alla Lazio

27/01/2026 | 18:06:31

Daniel Maldini è un nuovo giocatore dell’Atalanta, c’è il comunicato della Dea. Una trattativa che era nata sottotraccia, dopo lo stand-by la Lazio ha deciso di uscire allo scoperto e di assicurarsi un altro esterno offensivo: “Atalanta BC comunica di aver ceduto a S.S. Lazio – a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026, con opzione e obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni – il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante 24enne Daniel Maldini. Il Club nerazzurro augura a Daniel il meglio per il prosieguo della corrente stagione sportiva”.

