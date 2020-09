Ora è ufficiale: Dabo al Benevento. Gentile va alla Fiorentina

Come vi avevamo anticipato, Bryan Dabo è passato al Benevento, in un’operazione con la Fiorentina che coinvolge anche Davide Gentile. Lo fa sapere la società campana sul proprio sito ufficiale: “Il Benevento Calcio comunica di aver siglato l’accordo con l’ACF Fiorentina per l’acquisto dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Bryan Dabo fino al 30 giugno 2022. Il contratto biennale prevede il rinnovo automatico per il terzo anno in caso di salvezza. Nel contempo, si rende noto di aver ceduto alla società viola il difensore Davide Gentile, classe ’03.

Bryan Dabo, centrocampista franco-burkinabé, rappresenta il sesto rinforzo (in ordine di tempo) del Benevento di mister Inzaghi. Il classe ’92, nato a Marsiglia e cresciuto calcisticamente nel paese transalpino, ha debuttato nel 2018 con la selezione dei Les Étalons in Guinea Bissau-Burkina Faso (0-0). In Europa, due le esperienze nel massimo campionato francese con Montpellier (83/7) e Saint Étienne (39/2) e una oltremanica in Premier League 2 con il Blackburn Rovers U23 (2/2). Acquistato dalla Fiorentina (36/2) nel 2017, l’ultima stagione ha vestito la maglia della Spal (17/1)”.

Foto: sito Benevento