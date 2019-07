Ora è ufficiale: Cutrone dal Milan al Wolverhampton. La nota

“L’AC Milan comunica di aver ceduto a titolo definitivo, al Wolverhampton Wanderers FC, il diritto alle prestazioni sportive di Patrick Cutrone. Il Club desidera ringraziare in modo particolare Patrick, per la passione e per l’impegno profuso nei suoi 12 anni in rossonero. Cresciuto nel settore giovanile del Milan dall’età di 8 anni, è approdato in prima squadra nel 2016, trasferendo un particolare senso di appartenenza al Club. A Patrick uno speciale “in bocca al lupo” per la sua nuova avventura professionale”, con questa nota il Milan ha appena annunciato la cessione di Patrick Cutrone al Wolverhampton che, contestualmente, ha pubblicato su Twitter la prima foto dell’attaccante classe 1998 con la maglia dei Wolves.

We’re delighted to announce that Patrick Cutrone has become our latest summer signing! #WelcomeCutrone ✍️🐺 pic.twitter.com/jq1kTQf9v5 — Wolves (@Wolves) July 30, 2019

Foto: Wolverhampton Twitter