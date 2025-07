Ora è ufficiale: Curto, è un nuovo giocatore dell’Empoli

25/07/2025 | 19:40:30

Come anticipato, arriva l’ufficialità. L’Empoli FC ha ufficializzato l’arrivo di Marco Curto, difensore centrale classe 1999, che approda in azzurro a titolo definitivo dal Como. Cresciuto nel settore giovanile del Milan, Curto ha maturato esperienza tra Serie B e C. Dopo la stagione trascorse in prestito tra Cesena e Sampdoria, è pronto ora a mettersi alla prova in maglia azzurra, aggiungendo qualità e profondità alla retroguardia a disposizione di Guido Pagliuca.

✍️✅ Marco Curto è un nuovo calciatore azzurro: difensore italiano classe 1999 arriva a titolo definitivo dal @Como_1907 pic.twitter.com/1qqYTi8Uq8 — Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) July 25, 2025

Foto: X Empoli