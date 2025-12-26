Ora è ufficiale: Cristiano Lucarelli è il nuovo allenatore della Pistoiese

Come anticipato, ora è ufficiale. Cristiano Lucarelli è il nuovo allenatore della Pistoiese.

Queta la nota del club toscano: “La FC Pistoiese è lieta di annunciare Cristiano Lucarelli come nuovo allenatore della prima squadra. Tecnico di grande spessore e profondo conoscitore dell’ambiente arancione, Lucarelli torna a Pistoia dopo l’esperienza vissuta in panchina nella stagione 2014-15. Nato a Livorno il 4 ottobre 1975, vanta una carriera da calciatore di altissimo livello in Serie A, con 320 presenze e 120 reti complessive, maturate vestendo le maglie di Atalanta, Torino, Parma, Livorno e Napoli. Appesi gli scarpini al chiodo, ha intrapreso il percorso da allenatore ottenendo subito risultati significativi, tra cui la vittoria di Scudetto e Supercoppa con il Parma Under 17. Nel calcio professionistico ha guidato, tra le altre, Viareggio, Pistoiese, Tuttocuoio, Messina, Catania, Livorno e Ternana, sempre tra i professionisti. Proprio con il club umbro ha conquistato i successi più prestigiosi della sua carriera da tecnico: la vittoria del campionato e della Supercoppa di Serie C nel 2021, oltre a due stagioni di alto profilo in Serie B. L’ultima esperienza è stata a Catania, nella stagione 2023-24 di Serie C.

Il percorso di Lucarelli, vincitore della Panchina D’Oro di Serie C nel 2021, è impreziosito anche da numerosi record: la sua Ternana detiene infatti il primato di punti totali, punti esterni e vittorie fuori casa nella storia della Serie C, oltre ai record per la miglior media punti in una stagione, il maggior numero di vittorie consecutive (11) e di successi complessivi in campionato (28). Allenatore carismatico, determinato e dalla forte identità, Cristiano Lucarelli torna a Pistoia con entusiasmo e ambizione, pronto a dare fin da subito un’impronta chiara e decisa alla squadra. Bentornato in arancione, mister! Eventuali novità relative allo staff tecnico verranno comunicate dal club nelle prossime ore”.



Foto: sito Pistoiese