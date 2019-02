Ora è ufficiale: Cremonese, via il direttore sportivo Rinaudo. Pronto Bonato

Come vi abbiamo raccontato, la Cremonese ha sollevato Leandro Rinaudo dall’incarico di direttore sportivo. Al suo posto arriverà Bonato, il cui annuncio è atteso nelle prossime ore. “L’U.S. Cremonese comunica di aver sollevato il signor Leandro Rinaudo dall’incarico di direttore sportivo e responsabile dell’area sportiva. Proprietà e società ringraziano Rinaudo per il lavoro svolto con impegno e professionalità sin dall’arrivo a Cremona e gli augurano le migliori fortune per il prosieguo della carriera. La direzione dell’area sportiva sarà affidata ad un nuovo manager che sarà ufficializzato nelle prossime ore”, si legge sul sito del club.