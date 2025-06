Ora è ufficiale: Correa è un nuovo giocatore del Botafogo

10/06/2025 | 18:50:53

Come raccontato, c’è l’ufficialità. Il Botafogo ha ufficializzato quest’oggi l’ingaggio dell’attaccante argentino Joaquín Correa. Il “Glorioso” si assicura le prestazioni del “Tucu” – soprannome derivato dalla sua provincia natale di Tucumán – con un contratto che lo legherà al club fino alla fine del 2027. A 30 anni, Correa porta in Brasile un bagaglio di esperienza decennale nel calcio europeo. Messo in evidenza dall’Estudiantes, ha militato nelle ultime dieci stagioni in importanti campionati del Vecchio Continente, vestendo le maglie di Sampdoria, Siviglia, Lazio, Inter di Milano e Olympique Marsiglia. Un percorso che lo ha visto protagonista sia in Serie A che in Liga e Ligue 1. L’attaccante arriva al Botafogo da svincolato, dopo aver concluso il suo contratto con l’Inter. Per l’Argentina, Correa vanta 19 presenze e quattro gol, avendo anche conquistato la Copa América nel 2021 in Brasile, un trofeo che lo lega già in qualche modo al paese carioca. Indosserà la maglia numero 30 e si unirà alla squadra del Botafogo negli Stati Uniti per la disputa della Coppa del Mondo per Club FIFA, dove potrà subito mettersi a disposizione del suo nuovo tecnico e compagni. “Benvenuto al Mais Tradicional e successo con la Gloriosa Camisa, Tucu!”.

Foto: Instagram Correa