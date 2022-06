Ora è ufficiale: Clotet nuovo allenatore del Brescia

Come avevamo riportato nei giorni scorsi, ora arriva l’ufficialità.

Il Brescia riparte da Pep Clotet in panchina. Anche in questo caso è un ritorno per il tecnico catalano alle rondinelle.

Questo il comunicato del club: “Pep Clotet è il nuovo allenatore del Brescia. Il tecnico catalano che ha già guidato le Rondinelle dal febbraio 2021 fino ai Playoff contro il Cittadella firma un contratto biennale. Nel suo percorso al Brescia, Clotet ha ottenuto 10 vittorie, 4 pareggi e 3 sole sconfitte stabilendo il record di punti del girone di ritorno della stagione 2020-2021″.

PEP IS BACK. 🔥🦁 Clotet è il nuovo allenatore del Brescia Calcio. Il tecnico catalano, già alla guida delle Rondinelle dal febbraio 2021 fino ai Playoff col Cittadella, firma un contratto biennale. 💙🦁#Clotet#SerieBKT #Forzabrescia⚪️🔵🦁 pic.twitter.com/1OWzWUQLBL — Brescia Calcio BSFC (@BresciaOfficial) June 18, 2022

Foto: Twitter Brescia