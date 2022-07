Ora è ufficiale: Carboni dall’Inter in prestito al Cagliari

Come anticipato in esclusiva il 5 luglio, ora è anche ufficiale. Il Cagliari ha ufficializzato l’arrivo di Franco Carboni, in prestito dall’Inter.

Questa la nota del club sardo: “Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisto dall’Inter del calciatore Franco Carboni che si trasferisce in rossoblù con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto”.

Foto: twitter Cagliari