Ora è ufficiale: Caprile all’Empoli

Come anticipato, ora arriva l’ufficialità. Elia Caprile è un nuovo portiere dell’Empoli. Il portiare arriva in prestito dal Napoli, che lo ha acquistato dal Bari e girato in prestito ai toscani.

Questa la nota del Napoli: “La SSC Napoli comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Elia Caprile dalla SSC Bari. Il calciatore, in data odierna, è stato trasferito con la formula del prestito all’Empoli FC fino al 30 giugno 2024″.

Doto: twitter Empoli