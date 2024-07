Ora è ufficiale: Cancellieri dal Perugia all’Avellino

Come anticipato, c’è l’ufficialità. L’Avellino ha ingaggiato l’esterno sinistro Damiano Cancellieri dal Perugia.

Questa la nota: “L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dall’ A.C. Perugia Calcio 1905, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Damiano Cancellieri. Nato a Roma il 28 marzo 2001 l’esterno laziale ha firmato con il club un contratto triennale. Cresciuto tra le giovanili di Cagliari e Torino, in carriera ha indossato le maglie di Monterosi e Perugia. In totale nei campionati professionistici italiani ha collezionato 85 presenze, divise tra serie B, serie C e Coppa di C, nelle quali ha realizzato 3 reti e fornito 6 assist. Per lui anche un’esperienza in serie D con la maglia del Monterosi in cui ha collezionato 24 presenze e messo a segno 4 gol vincendo, a fine stagione, il massimo campionato dilettantistico. Benvenuto in Irpinia Damiano!”.

Foto: sito Avellino