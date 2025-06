Ora è ufficiale: Cagliari, riscattato Piccoli dall’Atalanta

24/06/2025 | 12:19:43

Come anticipato ad aprile, Roberto Piccoli sarà un calciatore del Cagliari. Di seguito il comunicato del Cagliari: Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare di aver esercitato l’opzione per l’acquisto a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive di Roberto Piccoli dall’Atalanta: il calciatore si lega al Club rossoblù con un contratto sino al 30 giugno 2029. Arrivato al Cagliari la scorsa estate, il giovane l’attaccante bergamasco, 24 anni, si è presentato ai suoi nuovi tifosi il 12 agosto subito con una doppietta, decisiva per il passaggio del turno in Coppa Italia ai danni della Carrarese (3-1). Alcune settimane dopo, sempre all’Unipol Domus, la prima rete in campionato, segnata nel pareggio (1-1) contro il Como il 26 agosto”. “Un centravanti capace di fare reparto da solo, forte fisicamente ed esplosivo. In questa stagione Piccoli ha messo in mostra tutto il suo repertorio: il senso del gol, come nelle gare in trasferta a Parma (30 settembre, 2-3) e in casa contro l’Hellas Verona (il 29 novembre, 1-0), quando i suoi guizzi hanno portato a due vittorie pesanti in chiave salvezza. O ancora il tiro forte e preciso, come il destro da tre punti scagliato da appena dentro l’area di rigore a Monza, nell’1-2 del 5 gennaio. E poi il colpo di testa, sfruttando potenza fisica, elevazione e scelta di tempo. Quattro le reti realizzate con questo fondamentale: Lazio, Bologna, Inter e quella segnata al Venezia lo scorso 18 maggio, decisiva per la salvezza (3-0). Dieci perle, accompagnate anche da tre assist e da un incessante lavoro al servizio della squadra, che hanno fatto di lui il primo calciatore italiano nato dal 2001 in poi ad andare in doppia cifra – in quanto a reti realizzate – in una singola stagione di Serie A. Il futuro è tuo, forza Roby!”.

Foto: Instagram Cagliari