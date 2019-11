Ora è ufficiale: Bruno Fernandes rinnova con lo Sporting. I dettagli

Corteggiato da tante big in estate (dal Manchester United al Real Madrid passando per il Tottenham), Bruno Fernandes ha rinnovato ufficialmente con lo Sporting, confermati i rumors delle scorse settimane. Il centrocampista portoghese non ha allungato la scadenza dell’intesa con il club di Lisbona, ma ha ottenuto un aumento dell’ingaggio e nell’accordo è stata inserita una clausola rescissoria da 100 milioni di euro, come rivela la stampa lusitana.

🗣️ "Para mim é, e sempre será, um privilégio estar aqui e poder vestir a camisola do Sporting CP” @B_Fernandes8 ✍️ 👉 https://t.co/Pjg365J1i7#SportingCP pic.twitter.com/F9XQqGwgFr — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) November 26, 2019

Foto: sito ufficiale Sporting