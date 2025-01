Ne avevamo parlato in un’indiscrezione del 19 gennaio, ora è ufficiale: Nicholas Bonfanti è un nuovo giocatore del Bari. Lo ha ufficializzato il sito ufficiale della Lega Serie B, mentre si attendono i comunicati del Pisa e del club pugliese, coinvolti nella trattativa. L’attaccante, che ha segnato 4 reti in 14 presenze stagionali e ha bisogno di trovare continuità, arriva in prestito.

Foto: Instagram Pisa