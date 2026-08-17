Ora è ufficiale: Berenbruch all’Avellino

17/08/2026 | 20:10:06

Come anticipato, c’è l’ufficialità. L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dal F.C. Internazionale Milano , a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro opzione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Thomas Berenbruch.

Nato a Milano il 31 maggio 2005, il centrocampista lombardo è cresciuto nelle giovanili dell’Inter. Con il club nerazzurro ha totalizzato, dall’under 17 fino alla prima squadra, 156 presenze collezionando 41 gol e fornendo 30 assist ai propri compagni di squadra.

Foto: facebook Avellino