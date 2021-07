Come anticipato nei giorni scorsi, il Taranto FC 1927 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive di Francesco Benassai. Nato a Livorno il 19/05/1998, vestirà la maglia rossoblù per le prossime due stagioni sportive. Difensore dal piede mancino, ha collezionato 52 presenze ed un goal in Serie C con la maglia del Pontedera.

Foto: uff. stampa Taranto