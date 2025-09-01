TOP NEWS
Ora è ufficiale: Beltran dalla Fiorentina in prestito al Valencia

01/09/2025 | 23:26:08

Come anticipato, arriva l’ufficialità. Lucas Beltran lascia la Fiorentina e va al Valencia in prestito secco. Questa la nota dei viola: “ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo oneroso, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Lucas Beltran al Valencia CF”.

Foto: X Valencia