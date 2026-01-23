Ora è ufficiale: Balotelli riparte dall’Al-Ittifaq

23/01/2026 | 15:49:04

Mario Balotelli riparte dagli Emirati Arabi, come aveva anticipato Gianluigi Longari. E’ ufficiale il trasferimento all’Al-Ittifaq dell’attaccante rimasto svincolato dopo l’esperienza con il Genoa, annunciato dallo stesso club di Dubai sui propri canali social. Il club non ha nascosto l’entusiasmo per l’acquisto: “Un nome che non ha bisogno di presentazioni. Una presenza che parla da sola. La storia continua, insieme“.

foto insta al ittifaq