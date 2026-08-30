Ora è ufficiale: Balerdi è un nuovo difensore della Roma

30/08/2026 | 12:39:47

Il 28 agosto vi abbiamo parlato del forte interesse della Roma per Leonardo Balerdi, difensore argentino mancino del Marsiglia. La trattativa è proceduta spedita e Gasperini ha un nuovo rinforzo dopo la firma sul contratto.

Il comunicato della Roma: “L’AS Roma è lieta di annunciare l’arrivo di Leonardo Balerdi dall’Olympique Marsiglia.