Ora è ufficiale: Balerdi è un nuovo difensore della Roma
30/08/2026 | 12:39:47
Il 28 agosto vi abbiamo parlato del forte interesse della Roma per Leonardo Balerdi, difensore argentino mancino del Marsiglia. La trattativa è proceduta spedita e Gasperini ha un nuovo rinforzo dopo la firma sul contratto.
Il comunicato della Roma: “L’AS Roma è lieta di annunciare l’arrivo di Leonardo Balerdi dall’Olympique Marsiglia.
L’operazione si conclude con l’acquisto in prestito con diritto di riscatto.
Il difensore argentino, classe 1999, in Europa ha vestito le maglie di Borussia Dortmund e Marsiglia totalizzando oltre 200 presenze in competizioni ufficiali.
All’attivo ha 11 presenze con la nazionale argentina.
Ha scelto la maglia numero 26.
Benvenuto a Roma, Leonardo!”
Foto: Sito Roma