Ora è ufficiale: Astrologo al Bari

Come anticipato, è arrivata l’ufficialità: SSC Bari comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Vis Pesaro i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Astrologo (06.04.02, Roma). Il centrocampista romano ha firmato fino al giugno ’26. Alla prima esperienza tra i professionisti dopo aver militato nei settori giovanili di Roma, per 10 anni, ed Hellas Verona, Andrea Astrologo ha confermato tra i grandi quando di buono aveva fatto vedere tra i giovani. Con la maglia della Vis Pesaro, negli ultimi due anni, ha totalizzato ben 52 presenze in Serie C. Benvenuto Andrea,

Foto: logo Bari