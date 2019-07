Ora è ufficiale: Arnautovic lascia il West Ham e vola in Cina

Come anticipato nelle scorse ore, Marko Arnautovic saluta il West Ham per trasferirsi a titolo definitivo allo Shanghai SIPG. La punta austriaca vola in Cina dopo due stagioni e 22 gol messi a segno nella squadra dell’East London. Nelle casse del West Ham finiranno 25 milioni di euro.