Ora è ufficiale: Andreazzoli nuovo allenatore della Ternana

Come anticipato i giorni scorsi, ora è ufficiale, Aurelio Andreazzoli è il nuovo allenatore della Ternana.

Questa la nota del club umbro: “La Ternana Calcio comunica di aver ingaggiato, in qualità di responsabile tecnico della prima squadra, il signor Aurelio Andreazzoli.

Il tecnico toscano (è nato a Massa il 5/11/53) si è legato alla società rossoverde fino al 30 giugno 2024. Andreazzoli vanta, tra le altre cose, una collaborazione biennale con Luciano Spalletti nell’Udinese (2004/2006) e di 11 anni nella Roma con Spalletti, Montella, Garcia e Zeman (2006/2017, in qualità di collaboratore tecnico).

Al suo attivo, come primo allenatore, un sesto posto in Serie A ed una finale di Coppa Italia con la Roma, una promozione dalla Serie B alla Serie A con l’Empoli (stagione 2017/18) e, nella scorsa stagione, una salvezza anticipata, nella Massima Serie, sempre sulla panchina dei toscani.

Nell’anno della promozione con l’Empoli riceve la panchina d’argento come miglior allenatore del campionato cadetto.

Questa la composizione del suo staff:

Vice allenatore: Giacomo Lazzini

Preparatore atletico: Prof. Francesco Chinnici

Preparatore dei portieri: Antonio Razzano

Collaboratore tecnico: Alessio Aliboni

Match analyst: Andrea Aliboni

