Con un comunicato ufficiale, l’Empoli annuncia di aver risolto consensualmente il contratto in essere con il tecnico della prima squadra Aurelio Andreazzoli. Il tecnico toscano è ora libero da ogni vincolo contrattuale e le porte del Genoa si aprono sempre di più, come anticipato in esclusiva il 28maggio.

Foto: Twitter ufficiale Empoli