Ora è ufficiale: Andrea Camplone è il nuovo allenatore dell’Arezzo

Come anticipato in mattinata, l’Arezzo ha annunciato il nuovo allenatore. Si tratta di Andrea Camplone.

Questo il comunicato ufficiale del club toscano: “Andrea Camplone ha firmato con il Cavallino ed è il nuovo allenatore della Prima Squadra”. Queste le dichiarazioni del neo allenatore: “Sono molto contento di dare una mano all’Arezzo. Dopo la mia ultima esperienza a Catania, questa per me è una grande sfida. Mi voglio rimettere in discussione e credo che Arezzo sia la piazza giusta per farlo”.

