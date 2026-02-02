Ora è ufficiale: Alisson Santos è un nuovo giocatore del Napoli

02/02/2026 | 18:55:47

Alisson Santos è ufficialmente un nuovo calciatore del Napoli. A renderlo noto il consueto post di Aurelio De Laurentiis su X. La firma sul contratto è arrivata e la società partenopea ha depositato il contratto in Lega. L’esterno offensivo brasiliano si trasferisce con la formula del prestito, stando a quanto si legge. Poi, però, va aggiunto anche che nell’operazione è inserito anche un diritto di riscatto. Confermata la nostra esclusiva.

Foto: X Napoli