Ora è ufficiale: Alessandro Romano dalla Roma al Cagliari

01/07/2026 | 16:18:14

Come anticipato, arriva anche l’ufficialità. Il Cagliari annuncia l’acquisto di Alessandro Romano dalla Roma.

La nota: “Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Gianni Romano, che si trasferisce dalla AS Roma con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni sportive. Il calciatore ha firmato un contratto che lo lega ai colori rossoblù sino al 30 giugno 2032.

Nato a Winterthur, nel Canton Zurigo, il 17 giugno 2006, centrocampista svizzero con passaporto italiano, Alessandro cresce in una famiglia profondamente legata al calcio. Il suo percorso formativo prende il via nel settore giovanile del Winterthur club nel quale cresce sino al 2022, anno del trasferimento alla Roma. In giallorosso si conferma stagione dopo stagione come uno dei prospetti più interessanti del vivaio capitolino. Dopo l’esperienza nell’Under 17, si mette in luce tra Under 18 e Under 20, distinguendosi per continuità di rendimento, qualità tecniche e personalità.

Nella stagione successiva si afferma stabilmente nel campionato Primavera 1 (63 presenze, 11 gol e 5 assist tra campionato e Coppa Italia di categoria), mettendo in mostra importanti qualità realizzative e di rifinitura. Le sue prestazioni gli consentono inoltre di avvicinarsi al calcio dei grandi, sino ad arrivare all’esordio in Serie A con la maglia della Roma: il 6 gennaio 2026 a Lecce, poi il 10 gennaio in casa contro il Sassuolo altro spazio nel finale di gara. L’esordio nella massima serie anticiperà il passaggio allo Spezia (Serie B) per la seconda parte della stagione, totalizzando 19 presenze con un assist all’attivo e il costante impiego da titolare.

Mancino naturale, Romano è un centrocampista moderno che unisce qualità tecnica, visione di gioco e capacità di costruzione. Regista di formazione, può agire davanti alla difesa o come mezzala, distinguendosi per precisione nel passaggio, letture verticali e capacità di incidere anche negli ultimi metri grazie agli inserimenti e alla conclusione dalla distanza. Nel suo percorso ha vestito inoltre la maglia delle selezioni giovanili della Svizzera, confermandosi uno dei profili di maggiore prospettiva della sua generazione. Giocatore di talento e ampi margini di crescita, Romano arriva in rossoblù per proseguire il proprio percorso di maturazione e mettere le sue qualità al servizio del Club.

Benvenuto in Sardegna, Alessandro”.

Foto: sito Cagliari