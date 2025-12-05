Ora è ufficiale: Alagna nuovo attaccante della Nissa

05/12/2025 | 19:11:28

La Reggina ci ha provato, si è avvicinata, ma come anticipato nella tarda mattinata è stata superata in volata dalla Nissa. Poco fa è arrivato sui social l’annuncio di Giovannone, patron del club siciliano, che ha ufficializzato l’arrivo dell’attaccante ex Vibonese a caccia di un riscatto dopo una parentesi non proficua con la maglia della Pistoiese. Proprio nella tarda mattinata Alagna era stato liberato dai toscani con la risoluzione rispetto al precedente impegno.

Foto: Facebook Nissa