Ora è ufficiale: al Cosenza arriva Pierini

Ciò che vi avevamo anticipato già domenica 28 luglio è andato in porto: Nicholas Pierini è un nuovo giocatore del Cosenza. Il classe ’98 arriva in prestito dal Sassuolo fino a giugno 2020. Questo il comunicato della società calabrese: “La Società Cosenza Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la Società Unione Sportiva Sassuolo Calcio per l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive di Nicholas Pierini. L’attaccante, nato a Parma il 6 agosto 1998, si lega al club rossoblù a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2020. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Parma prima e del Sassuolo poi, viene aggregato in prima squadra con i neroverdi nel corso della stagione 2017/2018. Debutta in Serie A il 29 ottobre 2017 nella gara persa dai suoi contro il Napoli per 3-1. Nella scorsa stagione ha militato nelle fila dello Spezia, mettendo insieme 27 presenze condite da 6 reti tra campionato di Serie B e Coppa Italia. E’ ora pronto a vestirsi di rossoblù!“.

Foto: sito ufficiale Cosenza